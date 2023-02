Atletica, cittadinanza italiana per Andy Diaz Hernandez: potrà vestire la maglia azzurra (Di giovedì 23 febbraio 2023) Andy Diaz Hernandez ha ricevuto in queste ore la cittadinanza italiana, con la decisione del Consiglio dei Ministri che è arrivata su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Il triplista cubano classe 1995 è il vincitore della Diamond League 2022 ed è secondo nelle liste mondiali del salto triplo. Tesserato per l’Atletica Libertas Unicusano di Livorno, Diaz ha visto la procedura per la cittadinanza attivata dal Coni e da qui l’interessamento del Ministro dell’interno. Il comunicato di Palazzo Chigi spiega nel dettaglio le motivazioni del conferimento della cittadinanza, che è possibile “allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato”. ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023)ha ricevuto in queste ore la, con la decisione del Consiglio dei Ministri che è arrivata su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Il triplista cubano classe 1995 è il vincitore della Diamond League 2022 ed è secondo nelle liste mondiali del salto triplo. Tesserato per l’Libertas Unicusano di Livorno,ha visto la procedura per laattivata dal Coni e da qui l’interessamento del Ministro dell’interno. Il comunicato di Palazzo Chigi spiega nel dettaglio le motivazioni del conferimento della, che è possibile “allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato”. ...

