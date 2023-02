Atalanta coinvolta nel caso Juve | ecco cosa rischia

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’potrebbe ricevere delle sanzioni per l’indagine in cui èanche lantus. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, la Procura di Torino avrebbe messo nel mirino anche l’per alcuni affari messi a segno con lantus nelle ultime stagioni. Si parla infatti di 14,5 milioni di euro non messi a bilancio per quattro affari. Le operazioni di mercato sarebbero quelle per Mattiello (4 milioni), Muratore (4 milioni), Caldara (3,5 milioni) e Romero (3 milioni). L'articolo proviene da Calcio News 24.

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Repubblica, la Procura di Torino avrebbe messo nel mirino anche l'Atalanta per alcuni affari messi a segno con la Juventus nelle ultime stagioni.

La Procura di Torino avrebbe messo gli occhi sugli affari dell'Atalanta, club che, nell'ambito dell'inchiesta Prisma, che coinvolge già la Juventus, potrebbe adesso rischiare grosso: come riportato da Repubblica, tali società potrebbero essere coinvolte per i trasferimenti in uscita di calciatori.