Assurdo in Fiorentina-Braga: la gol line technology conferma la rete, l'arbitro lo annulla (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un cortocircuito tecnologico, potremmo definire così ciò che è successo nel corso del secondo tempo di Fiorentina-Braga, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League. Al 49?, infatti, sul risultato di 1-2 per i portoghesi, Cabral aveva trovato la rete del pareggio deviando in spaccata un bel cross di Terzic. Il portiere del Braga era riuscito a ricacciare fuori il pallone dalla porta, compiendo un mezzo miracolo, ma la Gol line technology ha confermato la rete. La festa di Cabral, però, è durata pochi secondi. Gol di Cabral annullato al VAR Il VAR ha infatti richiamato l'arbitro al monitor perché, nonostante la GLT confermasse la rete, dalle immagini non c'era la ...

