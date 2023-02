Assunzioni Esselunga, si cercano 400 persone: requisiti e come candidarsi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il 2023 si è aperto con dati positivi sul lavoro e un generale aumento delle opportunità di lavoro in diversi settori. Tra questi il settore della grande distribuzione offre svariate possibilità, come lavorare in Esselunga. La nota catena di supermercati è infatti alla ricerca di circa 400 ragazzi e ragazze appena diplomati o laureati, senza troppi requisiti. Per candidarsi però non c’è molto tempo. Le nuove Assunzioni in Esselunga La scadenza è vicino, ma c’è tempo ancora un po’ di tempo, almeno fino a domenica 26 febbraio 2023 per inviare le candidature. Queste, selezionate, permetteranno di accedere a un incontro online che si terrà l’8 marzo, un open-day online per entrare in contatto con i candidati. La ricerca di personale è in ogni caso localizzata e infatti è prevista per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il 2023 si è aperto con dati positivi sul lavoro e un generale aumento delle opportunità di lavoro in diversi settori. Tra questi il settore della grande distribuzione offre svariate possibilità,lavorare in. La nota catena di supermercati è infatti alla ricerca di circa 400 ragazzi e ragazze appena diplomati o laureati, senza troppi. Perperò non c’è molto tempo. Le nuoveinLa scadenza è vicino, ma c’è tempo ancora un po’ di tempo, almeno fino a domenica 26 febbraio 2023 per inviare le candidature. Queste, selezionate, permetteranno di accedere a un incontro online che si terrà l’8 marzo, un open-day online per entrare in contatto con i candidati. La ricerca di personale è in ogni caso localizzata e infatti è prevista per la ...

