Assegno unico e universale 2023 per i figli: gli importi previsti e come fare richiesta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dal primo gennaio 2023 , è previsto un incremento del 50% dell'Assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dal primo gennaio, è previsto un incremento del 50% dell'per le famiglie condi età inferiore a un anno e per icon una età compresa da uno a tre anni per le famiglie...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Assegno unico e universale, la Commissione europea avvia una procedura d'infrazione contro l'Italia per discriminaz… - infoitscienza : Assegno Unico per figli: i nuovi importi nel 2023 da subito, controlla sul conto - Cristina1006z : @INPS_it L*assegno unico di febbraio dovrebbe arrivare intorno al 24. Controllate l'avviso di avvenuto versamento n… - Videomania3 : @INPS_it L'assegno unico di febbraio? Non è ancora arrivato, è normale? - Fili45803346 : Con il numero di figli per famiglia, l'assegno unico è un elemosina che arriva quando già ci sono i morti,lo stesso… -