Assegni di ricerca e medici a tempo determinato: novità dal Milleproroghe (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dalla proroga del conferimento degli Assegni di ricerca, a quella del reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione; dal rinvio al dicembre 2023 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti, al conferimento di incarichi di insegnamento per le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) attingendo dalle graduatorie. Cosi’ come, e’ differito al 31 dicembre 2023 l’equipollenza dei diplomi accademici rilasciati dalle Afam. Sono queste alcune delle misure contenute nel decreto Milleproroghe, approvato oggi in via definitiva alla Camera dei deputati, inerenti gli ambiti di competenza del ministero dell’Universita’ e della ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dalla proroga del conferimento deglidi, a quella del reclutamento adi laureati inna e chirurgia abilitati all’esercizio della professione; dal rinvio al dicembre 2023 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti, al conferimento di incarichi di insegnamento per le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) attingendo dalle graduatorie. Cosi’ come, e’ differito al 31 dicembre 2023 l’equipollenza dei diplomi accademici rilasciati dalle Afam. Sono queste alcune delle misure contenute nel decreto, approvato oggi in via definitiva alla Camera dei deputati, inerenti gli ambiti di competenza del ministero dell’Universita’ e della ...

