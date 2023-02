Assalto degli hacker russi all'Italia: la vendetta per il viaggio di Meloni a Kiev (Di giovedì 23 febbraio 2023) Società, banche e istituzioni pubbliche, come Carabinieri, Difesa, Esteri, Viminale, Politiche agricole, A2A Energia, Tim e Bper. Sono questi i target dell'attacco hacker ai danni dell'Italia compiuto ieri dal gruppo filorusso «NoName057» che ha rivendicato l'azione sui propri profili Telegram. «L'Italia fornirà all'Ucraina il sesto pacchetto di assistenza militare, che includerà tre tipi di sistemi di difesa aerea - si legge -. Come ha detto il Primo Ministro Italiano Giorgia Meloni durante una conferenza stampa a Kiev, si tratta dei sistemi anticarro SAMP-T, Skyguard e Spike. Oggi continueremo il nostro affascinante viaggio attraverso l'Italia russofoba». Il collettivo è nato circa un anno fa, all'inizio della guerra in Ucraina, e ha compiuto ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Società, banche e istituzioni pubbliche, come Carabinieri, Difesa, Esteri, Viminale, Politiche agricole, A2A Energia, Tim e Bper. Sono questi i target dell'attaccoai danni dell'compiuto ieri dal gruppo filorusso «NoName057» che ha rivendicato l'azione sui propri profili Telegram. «L'fornirà all'Ucraina il sesto pacchetto di assistenza militare, che includerà tre tipi di sistemi di difesa aerea - si legge -. Come ha detto il Primo Ministrono Giorgiadurante una conferenza stampa a, si tratta dei sistemi anticarro SAMP-T, Skyguard e Spike. Oggi continueremo il nostro affascinanteattraverso l'russofoba». Il collettivo è nato circa un anno fa, all'inizio della guerra in Ucraina, e ha compiuto ...

