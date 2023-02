Asia Argento festeggia 6 mesi senza fumo | “Le sigarette mi facevano schifo | ma mi sentivo fi*a”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 febbraio 2023)i primi 6. L’attrice è riuscita a liberarsi deldopo molti anni in cui è stata una tabagista incallita, e per ricordarsi di non cadere più in tentazione pubblica sui social una serie di scatti che la vedono con la sigaretta in bocca. “Ho iniziato a fumare a 14 anni per sentirmi grande, per condizionamento sociale” rivela. “In realtà lemi, ma quando fumavo mifiga, un po’ misteriosa, a mio agio con i coetanei. Non pensavo che sarei diventata schiava delleper il resto della mia vita”. Ora che è riuscita a dire basta a questa dipendenza,riconosce ...