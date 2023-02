Ascolti TV | Mercoledì 22 febbraio 2023. Michelle Impossible riparte dal 21.3% (2,82 mln), Piccole donne solo l’11.3% (1,85 mln) superato da Chi l’ha Visto 11.5% (1,86 mln), Mare Fuori sale all’8.1% (1,32 mln) (Di giovedì 23 febbraio 2023) Michelle Hunziker - Michelle Impossible & Friends Nella serata di ieri, Mercoledì 22 febbraio 2023, su Rai1 Piccole donne in prima visione ha conquistato 1.859.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Canale5 la prima puntata di Michelle Impossible & Friends ha incollato davanti al video 2.824.000 spettatori con uno share del 21.3% (Highlights a 1.100.000 e il 24%). Su Rai2 Mare Fuori 3 è la scelta di 1.329.000 spettatori (8.1%). Su Italia1 Rampage – Furia animale ha raccolto 935.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.861.000 spettatori con l’11.5% (presentazione a 1.419.000 e il ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 febbraio 2023)Hunziker -& Friends Nella serata di ieri,22, su Rai1in prima visione ha conquistato 1.859.000 spettatori pari al.3% di share. Su Canale5 la prima puntata di& Friends ha incollato davanti al video 2.824.000 spettatori con uno share del 21.3% (Highlights a 1.100.000 e il 24%). Su Rai23 è la scelta di 1.329.000 spettatori (8.1%). Su Italia1 Rampage – Furia animale ha raccolto 935.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Chi? è seguito da 1.861.000 spettatori con.5% (presentazione a 1.419.000 e il ...

