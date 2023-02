Ascolti tv | i dati del 22 febbraio 2023

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Bene Michelle Impossibile & Friends Nella serata di ieri, mercoledì 22, su Rai1 la pellicola Piccole donne ottiene 1.859.000 spettatori pari all’11.3% di share. Leggi anche: Michelle Impossible & Friends: gli ospiti e le anticipazioni di mercoledì 22Bene su Canale5 la prima puntata di Michelle Impossible & Friends con 2.824.000 spettatori con uno share del 21.3%. Su Rai2 Mare Fuori 3 conquista 1.329.000 spettatori (8.1%). Su Italia1 Rampage – Furia animale raccoglie935.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.861.000 spettatori con l’11.5% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 614.000 spettatori (4%). L'articolo proviene da 361 Magazine.

Ascolti tv mercoledì 22 febbraio 2023, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera Il mese di febbraio prosegue, una nuova settimana è iniziata, siamo nel bel mezzo, ma nulla ...