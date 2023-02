ASCOLTI TV 22 FEBBRAIO 2023: 2,8 MLN PER IL RITORNO DI MICHELLE IMPOSSIBLE (21,3%), PICCOLE DONNE SI FERMA ALL’11,3%, CHI L’HA VISTO (11,5%), MARE FUORI (8,1%), D’URSO (16,7%) SI AVVICINA A MATANO (19,3%) (Di giovedì 23 febbraio 2023) ASCOLTI TV 22 FEBBRAIO 2023 · Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3174 37.78 PT – 7468 37.70 24 – 3350 39.86 PT – 7956 40.17 Tg1 Rassegna Stampa – 286 12.00Tg1 – 1161 21.80Tg1 Mattina – 718 14.10UnoMattina – 839 17.70Storie Italiane – 798 18.30Storie Italiane – 835 15.90È Sempre Mezzogiorno! – 1701 17.60Tg1 + Tg1 Ec. – x + 2407 18.90Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1671 13.90Oggi è un Altro Giorno – 1568 15.80Paradiso delle Signore – 1779 20.30Tg1 + Pres. ViD – 1351 15.80 + 1537 17.70Vita in Diretta – 1993 19.30L’Eredità – 3134 22.80L’Eredità – 4537 27.10Tg1 – xSoliti Ignoti – 4555 22.10PICCOLE DONNE – 1859 11.30Porta a Porta + Viva Rai2! – 473 7.80 + x Prima Pagina – 582 18.30Tg5 – 1016 19.20Mattino 5 News – 835 17.20Mattino 5 News – 874 20.10Forum – xTg5 – xBeautiful – 2653 ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 febbraio 2023)TV 22· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3174 37.78 PT – 7468 37.70 24 – 3350 39.86 PT – 7956 40.17 Tg1 Rassegna Stampa – 286 12.00Tg1 – 1161 21.80Tg1 Mattina – 718 14.10UnoMattina – 839 17.70Storie Italiane – 798 18.30Storie Italiane – 835 15.90È Sempre Mezzogiorno! – 1701 17.60Tg1 + Tg1 Ec. – x + 2407 18.90Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1671 13.90Oggi è un Altro Giorno – 1568 15.80Paradiso delle Signore – 1779 20.30Tg1 + Pres. ViD – 1351 15.80 + 1537 17.70Vita in Diretta – 1993 19.30L’Eredità – 3134 22.80L’Eredità – 4537 27.10Tg1 – xSoliti Ignoti – 4555 22.10– 1859 11.30Porta a Porta + Viva Rai2! – 473 7.80 + x Prima Pagina – 582 18.30Tg5 – 1016 19.20Mattino 5 News – 835 17.20Mattino 5 News – 874 20.10Forum – xTg5 – xBeautiful – 2653 ...

