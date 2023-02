Ascoli Vs Benevento: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I marchigiani cercano un disperato aggancio alla zona playoff, mentre i sanniti devono lottare per raggiungere la salvezza. Ascoli Vs Benevento si giocherà domenica 26 febbraio 2023 alle ore 16.15 Ascoli VS Benevento: LE probabili formazioni Ascoli(3-5-2): Leali, Adjapong, Botteghin, Belusci, Falasco, Collocolo, Buchel, Caligara, Falzerano, Gondo, Forte. All. Breda Benevento(3-5-2): Paleari, El Kaouakibi, Tosca, Veseli, Fulon, Karic, Viviani, Acampora, Improta, La Gumina, Tello. All. Stellone dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e Dazn domenica 26 febbraio 2023 alle ore 16.15 Genoa Vs ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I marchigiani cercano un disperato aggancio alla zona playoff, mentre i sanniti devono lottare per raggiungere la salvezza.Vssi giocherà domenica 26 febbraio 2023 alle ore 16.15VS: LE(3-5-2): Leali, Adjapong, Botteghin, Belusci, Falasco, Collocolo, Buchel, Caligara, Falzerano, Gondo, Forte. All. Breda(3-5-2): Paleari, El Kaouakibi, Tosca, Veseli, Fulon, Karic, Viviani, Acampora, Improta, La Gumina, Tello. All. StelloneIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e Dazn domenica 26 febbraio 2023 alle ore 16.15 Genoa Vs ...

