Arriva il nuovo SUV della Fiat | ecco quanto costa e le caratteristiche | il mercato esplode

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Laè una delle aziende più noto nella realtà dei motori, per questo non deve stupire il fatto che il suoSUV spopoli ovunque. Siamo abituati da diversi anni a questa parte a vedere lacome un’azienda in grado di produrre solamente delle auto che possono essere considerate niente di più che delle semplici utilitarie, ma in realtà a Torino hanno dimostrato di saper guardare ben oltre. Di recente infatti è stato portato a termine une scintillante SUV, con una peculiarità che però non è piaciuta per niente al pubblico italiano, dato che è stata venduta e realizzata solitamente in Sudamerica. AdobeLa casa di Torino ha tre sedi che stanno avendo grande successo in Sudamerica, due di esse sono in Brasile tra Berim e Goiana, con questi due stabilimenti che hanno la possibilità di produrre la ...