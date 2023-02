Arriva il decreto sulle comunità energetiche, ora serve il via libera Ue (Di giovedì 23 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha avviato l'iter con l'Unione Europea sulla proposta di decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili: le comunità energetiche. La proposta di decreto dovrà ora attendere il via libera della Commissione Ue necessario per l'entrata in vigore.“Con questo provvedimento – spiega il ministro Gilberto Pichetto Fratin – diamo all'Italia una nuova energia tutta rinnovabile. Il testo, rafforzato e arricchito dalla consultazione pubblica, è uno strumento coerente con il doppio obiettivo di questo governo: la decarbonizzazione entro il 2030 e l'autonomia energetica. La ricchezza dell'Italia sono le sue comunità. Il decreto le pone al centro di una strategia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha avviato l'iter con l'Unione Europea sulla proposta diche incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili: le. La proposta didovrà ora attendere il viadella Commissione Ue necessario per l'entrata in vigore.“Con questo provvedimento – spiega il ministro Gilberto Pichetto Fratin – diamo all'Italia una nuova energia tutta rinnovabile. Il testo, rafforzato e arricchito dalla consultazione pubblica, è uno strumento coerente con il doppio obiettivo di questo governo: la decarbonizzazione entro il 2030 e l'autonomia energetica. La ricchezza dell'Italia sono le sue. Ille pone al centro di una strategia ...

