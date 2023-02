Argentina | Martinez | «La premiazione? l’unico gesto del quale mi pento»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Intervista a Espn per il portiere dell’Aston Villa e dell’Emiliano. Particolare focus, ovviamente, ancora al Mondiale vinto in Qatar con l’Albiceleste. Spiccano le parole su quel suomolto contestato al momento di ricevere il premio come miglior estremo difensore del torneo. Di seguito le parole disul premio: «È stata una cosa stupida, però è l’unica cosa che non sono orgoglioso di aver fatto». Il portiere dell’prosegue l’intervista sulla parata a Kolo Muani in finale e la nuova regola che la Fifa introdurrà sui calci di rigore: «E’ stata una giocata velocissima. Mi trovo Kolo Muani con la palla che va dentro l’area e in mezzo alla porta e sta per tirare. Quindi ho provato ad attaccarlo in diagonale per ridurre l’angolo e fargli ...