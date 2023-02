Archeologia | Regno dei Sumeri | scoperta in Iraq una taverna con “frigorifero” di 5000 anni fa

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Una zona pranzo all’aperto con panchine, un forno, contenitori per la conservazione, antichi resti di cibo e persino un “” di 5.000fa, denominato “zeer”, termine arabo che identifica la tecnica del “vaso nel vaso” per conservare bevande e alimenti. È quanto hanno scoperto a Lagash, in, gli archeologi dell’Università di Pisa impegnati, assieme ai colleghi dell’Università della Pennsylvania, negli scavi del Lagash Archaeological Project che, a fine 2022, hanno riportato alla luce quella che potrebbe essere una “’ del 2.700 a.C. durante ildeidei, uno spaccato di vita quotidiana Un tesoro, quello ritrovato dall’equipe guidata dalla professoressa Holly Pittman della University of Pennsylvania e ...