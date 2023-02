Aperte le iscrizioni per la Palermo-Montecarlo 2023: partenza il 22 agosto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo un’ultima edizione piena di emozioni, la Palermo-Montecarlo 2023 si presenta con la pubblicazione on line del Bando di Regata e con le prime iscrizioni già formalizzate. Per iscriversi si può accedere sul sito Internet della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda. L’evento è nato nel 2005 ed è diventato presto un grande classico della vela offshore in Mediterraneo, grazie ad un’attenta organizzazione e ad una partecipazione che fin da subito ha coinvolto alcune tra le barche da regata più belle e vincenti nella storia di questo sport. Al via da Mondello la Palermo-Montecarlo 2023 Il programma prende il via martedì 22 agosto con la partenza ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo un’ultima edizione piena di emozioni, lasi presenta con la pubblicazione on line del Bando di Regata e con le primegià formalizzate. Per iscriversi si può accedere sul sito Internet della regata organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, in collaborazione con lo Yacht Club de Monaco e lo Yacht Club Costa Smeralda. L’evento è nato nel 2005 ed è diventato presto un grande classico della vela offshore in Mediterraneo, grazie ad un’attenta organizzazione e ad una partecipazione che fin da subito ha coinvolto alcune tra le barche da regata più belle e vincenti nella storia di questo sport. Al via da Mondello laIl programma prende il via martedì 22con la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... comunepadova : ?????? Sono aperte le iscrizioni ai laboratori gratuiti per bambine/i 'Ecoletture - Keep calm, let's save our planet'!… - montevarchi : 'Pinocchio d'Oro - La miglior voce' Aperte fino al 26 febbraio le iscrizioni al concorso canoro per bambini dai 4… - Inf_MorenoCP : RT @Fcurepalliative: FCP e SICP organizzano per il prossimo 29 marzo il webinar 'Tra scelta e relazione: update a 5 anni dalla Legge 219/17… - EnricoAntonio68 : RT @Umanita_Ragione: ????Umanità e Ragione (U&R) ???? presenta un riassunto della nostra storia e di ciò che abbiamo fatto nell'ultimo anno! So… - SIC_chirurgia : ??APERTE LE ISCRIZIONI per la Scuola SIC di Chirurgia Mininvasiva – Edizione 2023 diretta dalla dott.ssa Micaela Pic… -