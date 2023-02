Anzio | ‘Ti brucio vivo’ e gli incendia casa | arrestato 50enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Notte di paura per i residenti di via delle Rose, frazione di Lavinio ad, dove un uomo ha appiccato il fuoco in un appartamento. Tutto sembra sia nato da un diverbio tra unresidente in zona e l’inquilino di quelladata alle fiamme. Il primo senza mezzi termini avrebbe minacciato l’altro: “Tivivo”. Ma sulle motivazioni del diverbio, al momento, non si hanno notizie. Accatasta materiale infiammabile per alimentare il fuoco Per essere sicuro che l’appartamento bruciasse l’autore del rogo aveva anche accatastato materiale infiammabile e poi aveva acceso. Un fuoco che si è diramato velocemente e che ha rischiato di provocare conseguenze notevoli e non solo alle abitazioni, ma anche alle persone che abitano in zona. Per fortuna l’allarme in Polizia è stato dato immediatamente e altrettanto ...