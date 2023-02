“Antonino, devi sapere una cosa”. GF Vip 7, strana confessione di Nikita: Spinalbese incredulo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Prima della puntata in diretta del 23 febbraio del GF Vip 7, Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon sono stati protagonisti di un momento inaspettato. In particolare la giovane ha voluto raccontare qualcosa che era successa qualche ora prima. E tutti hanno notato l’incredibile reazione avuta dall’ex compagno di Belen Rodriguez, che ovviamente è stato colto di sorpresa e quindi non si aspettava frasi del genere. Stiamo comunque parlando di un argomento certamente più leggero rispetto al solito. Infatti, basti pensare che al GF Vip 7 non c’è stato solo questo dialogo tutto sommato tranquillo seppur molto curioso tra Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon. I due vipponi Oriana Marzoli e Luca Onestini hanno ricevuto nella casa la notizia relativa alla diffida subita e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Prima della puntata in diretta del 23 febbraio del GF Vip 7,Pelizon sono stati protagonisti di un momento inaspettato. In particolare la giovane ha voluto raccontare qualche era successa qualche ora prima. E tutti hanno notato l’incredibile reazione avuta dall’ex compagno di Belen Rodriguez, che ovviamente è stato colto di sorpresa e quindi non si aspettava frasi del genere. Stiamo comunque parlando di un argomento certamente più leggero rispetto al solito. Infatti, basti pensare che al GF Vip 7 non c’è stato solo questo dialogo tutto sommato tranquillo seppur molto curioso traPelizon. I due vipponi Oriana Marzoli e Luca Onestini hanno ricevuto nella casa la notizia relativa alla diffida subita e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RLapidato : RT @CappanariMarco: #donnalisi ANTONELLA, devi rimanere nella casa a combattere gli SPARTANI, questo e' PURO ACCANIMENTO, come ha detto ANT… - mccool4ever : Daniè tu e proprio da Antonino che ti devi anche distaccare visto che rosica #oriele - daymelloreal7 : RT @Beauty50513425: Antonino devi sapere che gli Spartani sono un gruppo di amici mentre i Persiani sono un gruppo che si è unito per odio… - graz16 : RT @tuseicomeme: Edoà non criticare Antonino , devi solo prendere esempio … #donnalisi #gfvip - Beauty50513425 : Antonino devi sapere che gli Spartani sono un gruppo di amici mentre i Persiani sono un gruppo che si è unito per o… -