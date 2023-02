Antonella Fiordelisi si isola con Antonino: la reazione di Edoardo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo una lite con Edoardo, Antonella Fiordelisi si è isolata in sauna per parlare con Antonino. La reazione di Donnamaria in diretta L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo una lite consi èta in sauna per parlare con. Ladi Donnamaria in diretta L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : L'attesissimo face-to-face tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire i… - v_puntato : Antonella Fiordelisi è il male di vivere, una così non l'augurerei nemmeno al mio peggior nemico. #GFvip - matilde58271617 : se antonella fiordelisi si mette a piangere per la paternale di orietta berti inizio a credere nel multiverso è sur… - redazionerumors : Nelle ultime ore la concorrente del Grande Fratello Vip 7 Antonella Fiordelisi ha lasciato a bocca aperta gli inqui… - Federica93Russo : RT @DigerossRoss: Questo dovrebbe essere il fidanzato di antonella, ah un'altro appunto, Nikita non ha litigato con nessuno sono gli altri… -