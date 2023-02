Antonella Fiordelisi l’ex fidanzato Gianluca Benincasa si era preparata i copioni e le frasi in latino (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gianluca Benincasa l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, è sempre stato dalla sua parte e l’ha sempre supportata. Ma quando gli è stata bloccata la partecipazione al Grande Fratello Vip in qualità di ospite è andato su tutte le furie e i segreti che prima teneva custoditi, ora li sbandiera ai quattro venti. Su Instagram ha Leggi su people24.myblog (Di giovedì 23 febbraio 2023)di, è sempre stato dalla sua parte e l’ha sempre supportata. Ma quando gli è stata bloccata la partecipazione al Grande Fratello Vip in qualità di ospite è andato su tutte le furie e i segreti che prima teneva custoditi, ora li sbandiera ai quattro venti. Su Instagram ha

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Antonella: “Io non ci voglio tornare insieme.” ?? #GFVIP - GrandeFratello : L'attesissimo face-to-face tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire i… - ChiaraMaschero5 : RT @Patri27102022: Loro che percul…no #Antonella “domani esci,le valigie le hai fatte?” Io ?? ???? Antonellina, non crederli!!! ?? Tu e #Niki… - infoitcultura : Antonella Fiordelisi in difesa di Edoardo Donnamaria - infoitcultura : Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia oggi video frasi shock al GF VIP -