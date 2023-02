Antonella Fiordelisi, chi è l’ex fidanzato Gianluca Benincasa: età, lavoro, foto e Instagram (Di giovedì 23 febbraio 2023) Cosa sappiamo sulla vita privata dell’influencer Antonella Fiordelisi, una dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7? Ebbene la bella Antonella, che ora sta con il vippone Edoardo Donnamaria, sembra sia stata impegnata con Gianluca Benincasa prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Ma chi è Gianluca? Andiamo a vedere… Proprio lui questa sera, probabilmente, entrerà nella casa del GF VIP per fare una sorpresa alla sua ‘ex’ fidanzata. Come reagirà? E cosa si diranno durante il confronto/scontro? Ma, soprattutto, Edoardo Donnamaria come reagirà? Cosa sappiamo su Gianluca Benincasa La verità è che sul presunto amore di Antonella Fiordelisi si sa davvero poco, tranne la frequentazione con l’influencer. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Cosa sappiamo sulla vita privata dell’influencer, una dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7? Ebbene la bella, che ora sta con il vippone Edoardo Donnamaria, sembra sia stata impegnata conprima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Ma chi è? Andiamo a vedere… Proprio lui questa sera, probabilmente, entrerà nella casa del GF VIP per fare una sorpresa alla sua ‘ex’ fidanzata. Come reagirà? E cosa si diranno durante il confronto/scontro? Ma, soprattutto, Edoardo Donnamaria come reagirà? Cosa sappiamo suLa verità è che sul presunto amore disi sa davvero poco, tranne la frequentazione con l’influencer. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : L'attesissimo face-to-face tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire i… - lucianamollare1 : RT @DigerossRoss: MA TU PENSI CHE SE CI FOSSERO NIKITA E ANTONELLA DA SOLE NOI NON LE DIREMMO RAGA' VENITE QUA CON NOI..... E' UNA BATTUTA… - chiaravillage : @Mielinaa Praticamente l’ex di Antonella ha spoilerato e denunciato la famiglia Fiordelisi dimostrando che hanno pa… - Mariagr95893903 : RT @DigerossRoss: Questo dovrebbe essere il fidanzato di antonella, ah un'altro appunto, Nikita non ha litigato con nessuno sono gli altri… - giusypote : RT @alwaysgiugina: Poi un giorno,quando avrà vinto il grande fratello e avrà dimostrato che non sa fare altro,Tavassi dovrà spiegarci cosa… -