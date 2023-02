Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors ha raccontato di quando la figlia ha conosciuto Paul Rudd (Di giovedì 23 febbraio 2023) Jonathan Majors, new entry di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha raccontato del primo e divertente incontro fra la figlia e Paul Rudd. Jonathan Majors, la star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha raccontato di quando sua figlia ha incontrato per la prima volta Paul Rudd dal vivo. L'attore ha parlato della sua esperienza sul set del film Marvel e della grande sorpresa provata dalla sua bambina nell'incontro, durante una recente intervista. "Tutto quello che ha capito sua figlia è che sono in un film con Paul Rudd, con Ant-Man", ha detto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 febbraio 2023), new entry di Ant-Man and the, hadel primo e divertente incontro fra la, la star di Ant-Man and the, hadisuaha incontrato per la prima voltadal vivo. L'attore ha parlato della sua esperienza sul set del film Marvel e della grande sorpresa provata dalla sua bambina nell'incontro, durante una recente intervista. "Tutto quello che ha capito suaè che sono in un film con, con Ant-Man", ha detto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : #AntMan3, alcuni artisti di effetti visivi spiegano i problemi del film: 'Hanno dato priorità a Wakanda Forever' - usoilsarcasmo : vabbè raga io sto andando a vedere ant man, hype zero, aspettative molto basse, ma less gooo, vedremo se ne uscirò stupita o delusa - unflashy_ : domani giornata memorabile perché esce cani sciolti, c’è la ??ta dei barberasmo e vado a vedere ant man - fleurfusillee : anygays — giornatina nì, poteva andare meglio ma anche peggio, ora però vado a vedere ant man 3 as the sfigata i am… - badtasteit : #AntMan 3, Kathryn Newton si è arrabbiata per un dettaglio del trailer: 'Hanno mentito!' -