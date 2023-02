Ant-Man and the Wasp | Quantumania | il regista motiva l' assenza di Luis dal film

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Peyton Reed,del terzo capitolo di Ant-Man, ha spiegato l'del ciarliero, interpretato da Michael Peña, dal nuovodell'MCU., personaggio interpretato da Michael Peña nei primi duedi Ant-Man, è diventato in breve tempo uno dei preferiti dei fan Marvel. In molti sono rimasti delusi dalla suanel terzo capitolo, Ant-Man and the, ma c'è una spiegazione ben precisa. "Era ungià ricco di personaggi e non se ne sentiva il bisogno. Abbiamo Lang, Van Dyne, Pym e poi abbiamo introdotto Kang, M.O.D.O.K. e tutti i guerrieri del Regno Quantico. Adoro personaggi come, ma con l'evolversi della storia di Ant-Man dovevamo per forza di cose esplorare ...

Tra i progetti di questa nuova Fase 5 del Marvel Cinematic Universe appena inaugurata dall'uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania , ci sarà anche Ironheart . La serie in arrivo su Disney+ non solo si concentrerà sul personaggio di Riri Williams dopo l'esordio in Black Panther 2 ma vedrà anche ...

Peyton Reed reiventa il franchise e accende i motori della Fase 5, ma la critica lo stronca. Ma com'è davvero Ant-Man and the Wasp: Quantumania Un flop o un buon filmROMA – Dopo aver sconfitto l’arm ...Ecco tutti i camei e i personaggi del MCU che vengono citati in Ant-Man & The Wasp: Quantumania, ora al cinema!