Ant-Man and the Wasp: Quantumania, CGI orribile? La Marvel ha dato la precedenza a Black Panther 2

Apparentemente c'è un motivo se molti hanno storto il naso di fronte alla CGI presentata nell'ultimo film del franchise di Ant-Man ambientato tutto nel Regno Quantico. Se c'è una critica che puntualmente fa capolino nelle varie recensioni di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è quella rivolta alla CGI considerata non all'altezza dei Marvel Studios. Considerando che la pellicola di Peyton Reed è ambientata quasi interamente nel Regno Quantico, ricostruito interamente in computer grafica, ci si aspettava sicuramente di più dal reparto degli effetti visivi. Tuttavia, secondo un articolo pubblicato da Vulture, ci sarebbe una spiegazione: la Marvel avrebbe concentrato tutte le sue risorse su Black Panther: Wakanda Forever, uscito nelle sale a novembre 2022 e non avrebbe poi più avuto ...

