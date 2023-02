Anomalie bancarie, come riconoscerle e come difendersi (Di giovedì 23 febbraio 2023) MILANO – La mancata osservazione di una legge o una interpretazione sbagliata. È così che nascono le Anomalie bancarie, inconvenienti dalle conseguenze importanti per quei consumatori che, ad esempio, sottoscrivono un mutuo o un prestito con un istituto. L’associazione Codici invita alla massima attenzione. “Le Anomalie bancarie – dichiara Livio De Miranda, consulente esperto di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Fiducia consumatori e imprese alle stelle. Record dal 2007 Banche: Abi, “Trasparenti su obiettivi sviluppo sostenibile” La Banca Centrale Europea prosegue coi tassi invariati Proiezioni Commissione europea su 2019 2020 Italia Amazon seleziona operatori di magazzino per il nuovo centro di distribuzione di San Salvo ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) MILANO – La mancata osservazione di una legge o una interpretazione sbagliata. È così che nascono le, inconvenienti dalle conseguenze importanti per quei consumatori che, ad esempio, sottoscrivono un mutuo o un prestito con un istituto. L’associazione Codici invita alla massima attenzione. “Le– dichiara Livio De Miranda, consulente esperto di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Fiducia consumatori e imprese alle stelle. Record dal 2007 Banche: Abi, “Trasparenti su obiettivi sviluppo sostenibile” La Banca Centrale Europea prosegue coi tassi invariati Proiezioni Commissione europea su 2019 2020 Italia Amazon seleziona operatori di magazzino per il nuovo centro di distribuzione di San Salvo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernonotizie : Codici: anomalie bancarie, come riconoscerle e come difendersi - cilentano_it : La mancata osservazione di una legge o una interpretazione sbagliata. È così che nascono le anomalie bancarie, inco… - OrticaWeb : Anomalie bancarie, come riconoscerle e difendersi - CasilinaNews : Codici: 'Anomalie bancarie, come riconoscerle e come difendersi' - radiolasernews : Codici: anomalie bancarie, come riconoscerle e come difendersi -