Annalisa Savino | chi è il dirigente scolastico del liceo di Firenze?

(Di giovedì 23 febbraio 2023)è la coraggiosa e onesta preside deldicapace di chiamare per nome i responsabili del pestaggio avvenuto davanti alle porte di un istitutofiorentino. Di seguito tutti i particolari della sua azione educativa! Leggi anche: Ignazio La Russa intervista a Belve, tutte le frasi che non avremmo voluto ascoltare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : “Il fascismo è nato sui bordi di un marciapiede”. La bella lettera della dirigente scolastica Annalisa Savino ad al… - chiaragribaudo : Annalisa Savino, Dirigente del Liceo Leonardo Da Vinci di Firenze. Con una lettera bella, potente e antifascista ha… - Corriere : Firenze, la preside della lettera agli studenti dopo il pestaggio: «L'ho scritta perché non abbiano paura» - nicolaebasta : RT @felicettabenni: ANNALISA SAVINO fino a oggi nome sconosciuto ma che ora bisogna rendere omaggio alla - BrunellaCalabre : RT @Corriere: Firenze, la preside della lettera agli studenti dopo il pestaggio: «L'ho scritta perché non abbiano paura» -

La dirigente scolasticaha inviato una circolare ai suoi studenti del Liceo Scientifico Da Vinci di Firenze, in seguito al pestaggio fascista avvenuto davanti al Liceo Classico Michelangiolo. La lettera è ...FIRENZE - "Bellissima lettera della preside, una coraggiosa lezione di antifascismo". "Racconti ai ragazzi gli orrori del comunismo". Ha scatenato dibattito la lettera che, preside del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Firenze, ha indirizzato ai suoi studenti, dopo il pestaggio avvenuto sabato scorso davanti a un'altra scuola fiorentina, il liceo ...

Preside Annalisa Savino: "La lettera Un messaggio agli studenti ... Tag24

Annalisa Savino, la preside della lettera agli studenti dopo il pestaggio a Firenze: «L'ho scritta perché non abbiano paura» Corriere Fiorentino

Pestaggio al liceo di Firenze, la preside del Da Vinci scrive agli studenti: “Fascismo nato sui bordi di un m… La Stampa

“Chi onora il sangue degli avi va combattuto”: le parole choc di una preside di Firenze Il Primato Nazionale

Firenze, la preside scrive ai suoi studenti: “Il fascismo nato con i ... Il Fatto Quotidiano

Ieri, dopo una giornata di cortei che hanno sfilato a Firenze martedì per dire no al fascismo in città, è circolata velocemente la lettera di una preside: Annalisa Savino, che dirige il liceo ...Ma la professoressa Annalisa Savino, dirigente scolastica del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Firenze, ha preso carta e penna e ha scritto una lettera aperta appassionata ai suoi studenti.