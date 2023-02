Anna Oxa, per la prima volta rompe il silenzio sull’Amici-Gate: cosa è successo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Attesissima dal pubblico sin dal suo annuncio, di recente è andata in onda l’intervista che Anna Oxa ha rilasciato a Francesca Fagnani nello studio di Belve. L’artista della canzone italiana ha avuto modo di fare chiarezza sulle diverse voci che l’hanno coinvolta durante il Festival di Sanremo. Dalle presunte liti, soprattutto quella – poi smentita … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 23 febbraio 2023) Attesissima dal pubblico sin dal suo annuncio, di recente è andata in onda l’intervista cheOxa ha rilasciato a Francesca Fagnani nello studio di Belve. L’artista della canzone italiana ha avuto modo di fare chiarezza sulle diverse voci che l’hanno coindurante il Festival di Sanremo. Dalle presunte liti, soprattutto quella – poi smentita … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - trash_italiano : Francesca Fagnani intervista Anna Oxa a Belve. Martedì 21 febbraio, su Rai 2, alle ore 21.20. - 963Kolja : Intervista ad Anna Oxa a Belve. Soluzione a pag 46. - AssassinBeary : Io ieri ho visto l'intervista a BELVE di Anna Oxa. E niente solo io me la immagino al telefono con la Brigliadori? - Goeland63 : RT @grande_flagello: 'Anna Oxa lascia l'Italia per motivi di sicurezza' rivive su Rai 2 #Belve -