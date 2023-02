Ancora guai per Blanco: l'ira degli animalisti per il "cane blu" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel videoclip de “L’isola delle rose” spunta un cane dipinto di blu: ecco il blitz del gruppo Centopercentoanimalisti a Cavalgese Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nel videoclip de “L’isola delle rose” spunta undipinto di blu: ecco il blitz del gruppo Centopercentoa Cavalgese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... esseti181 : @tradori Io non riesco a fare finta di niente, di solito mi metto nei guai. In passato è capitato due volte, di met… - anto_galli4 : RT @HubertBrowns: Capito come rigirano sempre la frittata ? ' Grazie a noi abbiamo impedito un invasione ancora più grande'... E il famos… - razorblack66 : RT @HubertBrowns: Capito come rigirano sempre la frittata ? ' Grazie a noi abbiamo impedito un invasione ancora più grande'... E il famos… - CinziaU76 : @Adnkronos Guai a condannare l'episodio di Firenze, ha sentito il dovere però di rispondere alla preside. Ma che fa… - Wickeryouth : Non c'è nessun rischio fascismo, guai a te se lo dici ancora #valditaradimettiti -