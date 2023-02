Anche Antonello Venditti è sbarcato (non troppo convinto) su TikTok – Il video (Di giovedì 23 febbraio 2023) Antonello Venditti sbarca su TikTok. Il cantautore romano, classe 1949, ha deciso di allargare i propri orizzonti social e di approdare sulla piattaforma che conta più di un miliardo di utenti nel mondo. Attualmente impegnato nel tour nei teatri italiani con Francesco De Gregori, Venditti nel suo primo video pubblicato sull’app, con il suo caratteristico gran sorriso e con tono elegante, guardando l’obiettivo, dice: «Vi annuncio che ho aperto un canale TikTok!». E il cantautore romano, un po’ impacciato dopo il breve annuncio, aggiunge timidamente rivolgendosi alla community manager al suo fianco: «E…basta?». La professionista però prende in mano la situazione, spiegando che sul profilo TikTok del cantautore romano verranno pubblicati dei contenuti inediti che non ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023)sbarca su. Il cantautore romano, classe 1949, ha deciso di allargare i propri orizzonti social e di approdare sulla piattaforma che conta più di un miliardo di utenti nel mondo. Attualmente impegnato nel tour nei teatri italiani con Francesco De Gregori,nel suo primopubblicato sull’app, con il suo caratteristico gran sorriso e con tono elegante, guardando l’obiettivo, dice: «Vi annuncio che ho aperto un canale!». E il cantautore romano, un po’ impacciato dopo il breve annuncio, aggiunge timidamente rivolgendosi alla community manager al suo fianco: «E…basta?». La professionista però prende in mano la situazione, spiegando che sul profilodel cantautore romano verranno pubblicati dei contenuti inediti che non ...

