Amici 22, anticipazioni registrazione 23 febbraio: ospiti, chi va al serale, sfide ed eliminati di domenica 26 febbraio 2023

Da mesi, ormai, la scuola di Amici, quella più famosa e seguita di sempre, sta appassionando i telespettatori. Protagonisti, per quei pochi che non lo sanno, giovani talenti, tra cantanti e ballerini, che hanno deciso di mettersi in gioco. Tra sfide sempre più difficili, gare giudicate da esperti, classifiche continue, buste rosse e confronti. Ma cosa succederà nella prossima puntata che, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda domenica 26 febbraio, sempre su Canale 5 a partire dalle 14? Il serale, d'altra parte, si avvicina e il gioco si fa davvero duro!

