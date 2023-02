Amici 22 | anticipazioni del 23 02 23 | due allievi eliminati | 5 accedono al serale

Leggi su isaechia

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ecco lesulla prossima puntata didi Maria De Filippi, il fortunato talent show di Canale 5. Cosa accadrà nell’appuntamento pomeridiano con22 in onda il 26 febbraio? Ecco tutte lediffuse dall’account GossipTv: Al: Samu, Federica, Wax, Alessio e Mattia; Paky eliminato direttamente da Alessandra Celentano; Mezcal eliminato; Ospite: Giorgia; I ragazzi hanno cantato i nuovi inediti (NDG no): quelli di Angelina, Aaron e Wax saranno prodotti; Gara ballo giudicata da Veronica Peparini, Virna Toppi e un’altra professionista. Classifica: Alessio, Samu, Mattia, Megan, Paky, Benedetta. Alessio, primo in classifica, balla una coreografia di hip hop e Raimondo Todaro lo manda al; Rudy Zerbi chiede a Maria se MEZCAL può ritornare l’anno ...