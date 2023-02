Amici 22, Aaron cede a un momento di sconforto: “Non mi sento voluto bene e penso sia più brutto che sentirmi solo” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si è appena concluso il daytime di Amici 22, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Durante l’appuntamento pomeridiano di oggi, il cantante Aaron Cenere, pseudonimo di Edoardo Boari, ha avuto un momento di sconforto. L’allievo di Rudy Zerbi ha rivelato che sta vivendo un momento particolamente triste, confessando quale sia il suo attuale stato psicologico. A quanto pare, il malessere di Aaron non è legato alla competizione e all’attesa di ricevere la maglia del Serale dal suo insegnante, ma a ragioni ben più profonde. Non mi sento voluto bene, forse è una cosa mia. Vorrei ricevere amore, vorrei darlo e riceverlo. Forse non mi sento voluto bene, e ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si è appena concluso il daytime di22, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Durante l’appuntamento pomeridiano di oggi, il cantanteCenere, pseudonimo di Edoardo Boari, ha avuto undi. L’allievo di Rudy Zerbi ha rivelato che sta vivendo unparticolamente triste, confessando quale sia il suo attuale stato psicologico. A quanto pare, il malessere dinon è legato alla competizione e all’attesa di ricevere la maglia del Serale dal suo insegnante, ma a ragioni ben più profonde. Non mi, forse è una cosa mia. Vorrei ricevere amore, vorrei darlo e riceverlo. Forse non mi, e ...

