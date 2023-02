Ambrosini: «Inter con più voglia di vincere. Il Porto ha solo limitati i danni» (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Inter ha vinto contro il Porto in Champions League, con un San Siro che ha registrato un record di incassi e di spettatori (vedi articolo). Massimo Ambrosini, ieri commentatore tecnico della partita, oggi ha dato un ulteriore commento in onda su Radio 24, nel corso del programma “Tutti Convocati”. MATCH COMBATTUTO ? Massimo Ambrosini, dopo aver commentato ai microfoni di Amazon Prime Video il match di ieri, ha poi detto la sua in diretta a Radio 24 nel corso del programma “Tutti Convocati”. Questa la sua opinione su quanto visto in Inter-Porto: «Partita molto combattuta. Il Porto ci ha messo dentro malizia per gestirla ma l’Inter ha avuto più voglia di vincerla. Il Porto ha avuto piuttosto voglia di ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’ha vinto contro ilin Champions League, con un San Siro che ha registrato un record di incassi e di spettatori (vedi articolo). Massimo, ieri commentatore tecnico della partita, oggi ha dato un ulteriore commento in onda su Radio 24, nel corso del programma “Tutti Convocati”. MATCH COMBATTUTO ? Massimo, dopo aver commentato ai microfoni di Amazon Prime Video il match di ieri, ha poi detto la sua in diretta a Radio 24 nel corso del programma “Tutti Convocati”. Questa la sua opinione su quanto visto in: «Partita molto combattuta. Ilci ha messo dentro malizia per gestirla ma l’ha avuto piùdi vincerla. Ilha avuto piuttostodi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Ambrosini: «Inter con più voglia di vincere. Il Porto ha solo limitati i danni» - - Yuro_23 : RT @tutticonvocati: ???#Ambrosini: 'Molto combattuta #InterPorto. La mia sensazione è che l'#Inter avesse fatto più in tutto l'arco della pa… - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: ???#Ambrosini: 'Molto combattuta #InterPorto. La mia sensazione è che l'#Inter avesse fatto più in tutto l'arco della pa… - Zelgadis265 : per palrare di gobbiland chiamano Zampini e simili, per parlare di Inter Ambrosini. - tutticonvocati : ???#Ambrosini: 'Molto combattuta #InterPorto. La mia sensazione è che l'#Inter avesse fatto più in tutto l'arco dell… -