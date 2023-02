Amazon, al via prima causa congiunta in Europa contro 18 contraffattori (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Amazon e Brother hanno presentato un’azione legale contro 18 presunti membri di un’organizzazione di contraffattori con sede in Germania, che hanno cercato di ingannare i clienti vendendo cartucce toner false pubblicizzate come prodotti genuini. Questa azione rappresenta la prima causa civile intentata da Amazon in Europa in collaborazione con un marchio contro i contraffattori. La causa legale, spiega il colosso dell’ecommerce, è stata presentata presso il Tribunale Regionale di Berlino e sostiene che i contraffattori abbiano “cospirato per vendere prodotti falsi ed eludere i sistemi di Amazon e Brother”. L’azione legale è stata guidata dalla Counterfeit Crimes Unit ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) –e Brother hanno presentato un’azione legale18 presunti membri di un’organizzazione dicon sede in Germania, che hanno cercato di ingannare i clienti vendendo cartucce toner false pubblicizzate come prodotti genuini. Questa azione rappresenta lacivile intentata dainin collaborazione con un marchio. Lalegale, spiega il colosso dell’ecommerce, è stata presentata presso il Tribunale Regionale di Berlino e sostiene che iabbiano “cospirato per vendere prodotti falsi ed eludere i sistemi die Brother”. L’azione legale è stata guidata dalla Counterfeit Crimes Unit ...

