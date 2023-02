Amanda Lear, arriva la confessione scioccante: l’83enne lo rivela solo ora (Di giovedì 23 febbraio 2023) Amanda Lear ha fatto una confessione importante a Verissimo e ha attaccato un personaggio potentissimo dello spettacolo. Attrice, cantante, modella e sex symbol della sua generazione, Amanda Lear è sempre stata prima di tutto un’intellettuale. Il suo modo di pensare è sempre stato piuttosto “eccentrico”, quasi mai allineato con il classico “senso comune”. Amanda Lear – Fonte Instagram @Amanda.Lear – Grantennistoscana.itAvendo quindi una visione completamente originale su moltissimi aspetti della vita, Amanda Lear ha sempre portato avanti la sua carriera con grande senso critico e consapevolezza.Lo ha dimostrato anche recentemente, partecipando come ospite a Verissimo, l’ormai celeberrimo salotto ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 23 febbraio 2023)ha fatto unaimportante a Verissimo e ha attaccato un personaggio potentissimo dello spettacolo. Attrice, cantante, modella e sex symbol della sua generazione,è sempre stata prima di tutto un’intellettuale. Il suo modo di pensare è sempre stato piuttosto “eccentrico”, quasi mai allineato con il classico “senso comune”.– Fonte Instagram @– Grantennistoscana.itAvendo quindi una visione completamente originale su moltissimi aspetti della vita,ha sempre portato avanti la sua carriera con grande senso critico e consapevolezza.Lo ha dimostrato anche recentemente, partecipando come ospite a Verissimo, l’ormai celeberrimo salotto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giannigatto57 : @Isidoro730 Fanno ridere questi giornalisti che continuano a marciarci con la storia della venier, mettendolo in cr… - djsoviet : @MarikaSurace E comunque, era meglio Amanda Lear quando faceva le interviste nel suo letto. - MDolcinelli : @killbix La cosa divertente è che non sei la prima persona che mi associa ad Amanda Lear - killbix : @MDolcinelli Diciamo che sei per la tua compagna quello che era Amanda Lear per Dalì - DaveLoruxury : - com'era vestito? - Pantaloni a zampa, la giacca della standa La cubista in tanga, eccita la banda Mi metto in b… -