Altro terremoto in casa Fedez | fan in ansia | il gesto spaventa tutti

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Non c'è pace per. Dopo le voci che si rincorrono senza fine su una crisi coniugale con la moglie Chiara Ferragni, un nuovo episodio travolge il rapper. Come riferisce il Corriere della Sera il cantante ha creato un'improvvisa preoccupazione tra i fan per via del comportamento durante una diretta su YouTube. Mentre lanciava il suo nuovo podcast ‘Wolf' ha iniziato a balbettare varie volte, scusandosi con il pubblico alla fine del video: “Spero di non balbettare come oggi perché mi è partita una balbuzie incredibile”. Quali sono i motivi? “Agitazione momentanea, stanchezza, stress o un segnale che qualcosa in questo periodo effettivamente non va” le ipotesi raccolte dal quotidiano sui mormorii tra coloro che seguono. In particolare alcuni fan hanno fatto notare che la balbuzie si era presentata anche nelle sue ultime stories su ...