Altro che montatura, la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni è reale: "Lui cerca ospitalità dagli amici" (Di giovedì 23 febbraio 2023) crisi tra Fedez e Chiara Ferragni è reale: "Lui cerca ospitalità dagli amici" Non solo la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe conclamata, ma addirittura la situazione molto "più grave di quel che si possa immaginare": è l'indiscrezione bomba lanciata da Vanity Fair, secondo cui il cantante avrebbe tentato di abbandonare il tetto coniugale. "È molto peggio di quel che si pensi" ha rivelato una fonte vicina ai Ferragnez al magazine, che svela anche un Altro dettaglio non di poco conto. Fedez, a quanto scrive il giornale, nei giorni scorsi avrebbe addirittura "cercato ospitalità da ...

