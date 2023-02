“Altro che Meloni sovranista si è sottomessa a Biden”. Parla il docente dell’Università di Lüneburg, De Angelis: “L’Occidente è destinato a perdere questa guerra” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si è concluso il tour di Meloni in Polonia e Ucraina. Marco De Angelis, docente all’Università di Lüneburg, com’è andata? “La posizione assunta dalla Meloni è di chiara e totale sottomissione al capo, ossia a Biden. Ciò è anche comprensibile, considerata la totale inesperienza della Meloni a questi livelli. Il bilancio può essere considerato positivo, dal suo punto di vista ovviamente, perché comunque ha imitato quanto fatto da Biden il giorno prima, il che in qualche modo dà anche più lustro alla sua iniziativa”. L’incontro tra Meloni e Zelensky non sembra essere andato liscio. Soprattutto le parole di Berlusconi, criticate da Zelensky, hanno causato non poco imbarazzo alla Meloni… “Berlusconi non ha affermato una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si è concluso il tour diin Polonia e Ucraina. Marco Deall’Università di, com’è andata? “La posizione assunta dallaè di chiara e totale sottomissione al capo, ossia a. Ciò è anche comprensibile, considerata la totale inesperienza dellaa questi livelli. Il bilancio può essere considerato positivo, dal suo punto di vista ovviamente, perché comunque ha imitato quanto fatto dail giorno prima, il che in qualche modo dà anche più lustro alla sua iniziativa”. L’incontro trae Zelensky non sembra essere andato liscio. Soprattutto le parole di Berlusconi, criticate da Zelensky, hanno causato non poco imbarazzo alla… “Berlusconi non ha affermato una ...

