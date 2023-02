Altro che crisi, Chiara Ferragni e Fedez ci stanno prendendo in giro? E se le voci sul divorzio fossero un’invenzione? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chiara Ferragni e Fedez sono davvero in crisi oppure no? La coppia, dopo il Festival di Sanremo 2023, sembra essere ormai a un passo dal divorzio, ma perché? I motivi non si riescono a decifrare realmente: all’inizio si è vociferato di presunti litigi in merito a ciò che è successo fra il rapper e Rosa... Leggi su donnapop (Di giovedì 23 febbraio 2023)sono davvero inoppure no? La coppia, dopo il Festival di Sanremo 2023, sembra essere ormai a un passo dal, ma perché? I motivi non si riescono a decifrare realmente: all’inizio si èferato di presunti litigi in merito a ciò che è successo fra il rapper e Rosa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : D'accordo al 100% caro ministro. Dopodichè resta da capire perché lei aveva chiesto spiegazioni ai giudici del -15… - putino : La Moldavia non è “una regione separatista sostenuta da Mosca che confina con l’Ucraina e dove la Russia ha truppe”… - SimoPillon : Massima solidarietà a #MarioGiordano che, dopo gli insulti ricevuti, risponde a #Fedez in modo educato e gentile. C… - oathkeepergirl : RT @maliduck: altro meme della stagione regalato dall'ex duo mercedes che curiosano sulla monoposto di verstappen #F1Testing - ummiririnenti : @corobi Avevamo certezza della loro risp????osta! Effettivamente la verità e la storia spiattellata in fac????cia fa… -