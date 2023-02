Altro che “allarme fascismo”: la sinistra coccola i collettivi violenti (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella giornata di ieri, in esclusiva su nicolaporro.it, abbiamo raccontato il clamoroso doppiopesismo della sinistra – sia politica, che mediatica – sui fatti di Firenze. Pochi giorni fa, alcuni esponenti del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Azione Studentesca (AS), si sono resi protagonisti di atti di violenza con due giovanissimi di estrema sinistra, davanti al Liceo Michelangelo. La narrazione mainstream ha presentato il fatto come una “aggressione squadrista” da parte dei ragazzi di destra, ma la realtà che emerge giorno dopo giorno dalle cronache locali sembra essere un po’ diversa. Non solo. Come raccontato dal Corriere e dal Giornale, i fatti sono preceduti da quelli di pochi giorni fa, quando gli studenti di AS erano davanti ad un complesso di istituti per azioni di volantinaggio, per poi essere sopraggiunti dagli esponenti di ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella giornata di ieri, in esclusiva su nicolaporro.it, abbiamo raccontato il clamoroso doppiopesismo della– sia politica, che mediatica – sui fatti di Firenze. Pochi giorni fa, alcuni esponenti del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Azione Studentesca (AS), si sono resi protagonisti di atti di violenza con due giovanissimi di estrema, davanti al Liceo Michelangelo. La narrazione mainstream ha presentato il fatto come una “aggressione squadrista” da parte dei ragazzi di destra, ma la realtà che emerge giorno dopo giorno dalle cronache locali sembra essere un po’ diversa. Non solo. Come raccontato dal Corriere e dal Giornale, i fatti sono preceduti da quelli di pochi giorni fa, quando gli studenti di AS erano davanti ad un complesso di istituti per azioni di volantinaggio, per poi essere sopraggiunti dagli esponenti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Lo Stato non è un signore ricco che vive su Marte ed elargisce soldi. La 'casa nuova' non è gratis: il Superbonus c… - ZZiliani : D'accordo al 100% caro ministro. Dopodichè resta da capire perché lei aveva chiesto spiegazioni ai giudici del -15… - SimoPillon : Massima solidarietà a #MarioGiordano che, dopo gli insulti ricevuti, risponde a #Fedez in modo educato e gentile. C… - gasko89 : @robotlegacy Non è detto che ci riescano a provocare un colpo di stato, i servizi segreti occidentali, moldavi e uc… - LeaReal75 : Io mi ricordo che le recite le facevo a scuola, tanti anni fa. Caro 'potente', le lacrime che hai causato con la tu… -