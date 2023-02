Alphabet ha “licenziato” anche i robot per la raccolta differenziata

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Nell'ambito dei recenti tagli, la società che controlla Google ha annunciato la chiusura della divisione che lavorava a macchine in grado di aprire porte o smistare i rifiuti

Il colosso ha già11mila persone Dopo aver tagliato oltre 11mila posti di lavoro l'anno scorso, pari al 13% ... Il mese scorso, la società madre di Google,, ha annunciato che stava ...È un 41enne ingegnere informaticoin tutta fretta lo scorso anno da Google perché, forse ... conducendo a un colossale crollo in borsa per. Nulla, in realtà, rispetto al delirio ...

Apple, perché è riuscita (finora) a non licenziare nessuno WIRED Italia

Google, i licenziamenti rivelano il lato spietato del colosso WIRED Italia

Big tech, perché Apple non è (ancora) ricorsa ai licenziamenti - Info ... Il Sole 24 Ore

Google, Twitter, Amazon e le altre: big tech licenzia senza alcun rispetto per i lavoratori L'Espresso

Da Alphabet a Twitter: ora i licenziamenti arrivano per mail Forbes Italia

Alphabet (Google) delude con un utile per azione sotto le attese, ma il titolo potrebbe salire dopo le nuove rivelazioni dell'Ad. Vediamo una strategia con i Turbo Certificates di Bnp Paribas.Tensione dei titoli in Borsa, rallentamento dell’attività, critiche degli azionisti. Dopo gli annunci di migliaia di licenziamenti, ora anche i top manager fanno i conti con i venti di crisi ...