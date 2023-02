Almanacco del 23-02-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 febbraio 2023)del giorno siamo giovedì 23 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Policarpo che deriva dal greco Polis molto e karpos frutto significa quindi ricco di frutti fruttifero o se vogliamo per estensione creativo si tratta di un nome augurale che godette di particolare diffusione soprattutto presso i primi cristiani Policarpo dice il proverbio fa la zuppa ben dormire e le guance colorire sono nati oggi Luca Goldoni Linda Cristal Peter fonda e noi andiamo a salutare a fare gli auguri ai nostri nati di oggi ci dobbiamo Roger tira giù tira giù tira giù tutti gli auguri oggi sono a Stefania Cristiana Claudia e Giulia Giulia da tanto tempo perché non avevamo tue notizie veramente vedi come come cambia Come passa il tempo è salutiamo anche Margot Ornella Isabel buonissima giornata anche a voi pronti per il nostro viaggio virtuale nel tempo ...