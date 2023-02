Allergico al gatto chiede alla fidanzata di cederlo Lei prende l’animale e se ne va di casa

(Di giovedì 23 febbraio 2023) I gatti, da sempre scelti come animali di compagnia, aiutano i propri padroni a stare bene anche se a volte possono contribuirerottura di alcuni rapporti. È quanto successo nel Regno Unito ad una giovane coppia che dopo aver vissuto per un breve periodo insieme ha presto strade diverse. La ragazza è infatti andata via dicon il. Il motivo? Il fidanzato èal pelo del. “La mia ragazza ha 23 anni e io 24 ci frequentiamo da un paio d’anni e ora abbiamo deciso di andare a vivere insieme. Le ho chiesto di trasferirsi nel mio appartamento, più grande del suo, e lei è arrivata felice con il suo quattro zampe, Riley, 8 anni. Tutto fantastico se non fosse che la mia allergia al pelo delsi è ora manifestata in tutti i suoi peggiori effetti“, inizia così ...

