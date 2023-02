Allegri: «Vincere l’Europa League non è scontato, non basta chiamarsi Juventus» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa del Nantes (0-3), che ha permesso alla Juve di accedere agli ottavi di finale dell’Europa League. Il tecnico toscano ha iniziato parlando della tripletta di Di Maria, dicendo: «Angel è un campione del mondo, aumenta la qualità di questa Juventus e siamo tutti contenti di averlo, avere uno come lui è importante in squadra». Sulla partita «Vincere in trasferta non è mai semplice, in Europa anche di più. Dopo l’eliminazione in Champions sembra che Vincere in Europa per la Juve sia una passeggiata ma non è così, non è matematico, non è scontato. Non scendi dall’Europa e vinci. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente, è stata una bella partita ma dobbiamo lavorare sulle cose che non ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Massimilianoha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa del Nantes (0-3), che ha permesso alla Juve di accedere agli ottavi di finale del. Il tecnico toscano ha iniziato parlando della tripletta di Di Maria, dicendo: «Angel è un campione del mondo, aumenta la qualità di questae siamo tutti contenti di averlo, avere uno come lui è importante in squadra». Sulla partita «in trasferta non è mai semplice, in Europa anche di più. Dopo l’eliminazione in Champions sembra chein Europa per la Juve sia una passeggiata ma non è così, non è matematico, non è. Non scendi dale vinci. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente, è stata una bella partita ma dobbiamo lavorare sulle cose che non ...

