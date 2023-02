Allegri non ci sta: «Fatti 47 punti come l’Inter, stagione più che positiva» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Allegri difende il lavoro fatto alla Juventus in questa stagione. I bianconeri hanno superato il playoff di Europa League. In campionato, il tecnico tralascia le sanzioni e parla di stessa classifica dell’Inter seconda. Le sue parole su Sky Sport positiva ? Allegri ritiene la stagione della Juventus più che positiva: «Abbiamo il dovere di arrivare fino in fondo in Coppa Italia. In Serie A stiamo cercando di rosicchiare dei punti e vediamo alla fine dove arriveremo. La stagione della Juventus, a parte il Napoli che sta facendo un campionato a sé, è positiva. In campionato abbiamo fatto 47 punti, non dico 49 per i due punti che ci hanno tolto contro la Salernitana, e momentaneamente ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023)difende il lavoro fatto alla Juventus in questa. I bianconeri hanno superato il playoff di Europa League. In campionato, il tecnico tralascia le sanzioni e parla di stessa classifica delseconda. Le sue parole su Sky Sportritiene ladella Juventus più che: «Abbiamo il dovere di arrivare fino in fondo in Coppa Italia. In Serie A stiamo cercando di rosicchiare deie vediamo alla fine dove arriveremo. Ladella Juventus, a parte il Napoli che sta facendo un campionato a sé, è. In campionato abbiamo fatto 47, non dico 49 per i dueche ci hanno tolto contro la Salernitana, e momentaneamente ...

