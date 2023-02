Allarme siccità, corsa contro il tempo del governo: riunione d’emergenza il 1° marzo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sul tavolo del governo le prime ipotesi contro il rischio dell’emergenza idrica puntano su interventi a breve scadenza, per poi valutare possibili programmazioni a medio termine. Un primo vertice interministeriale è stato fissato per il prossimo 1 marzo, che sarà presieduto dalla premier Giorgia Meloni. Dopo i ripetuti allarmi partiti innanzitutto dalle associazioni di categoria del mondo agricolo, l’obiettivo secondo palazzo Chigi è di «abbattere i tempi per opere che riducano la dispersione idrica e permettano la pulizia dei bacini». Anche perché, spiega in una nota il governo, a fronte dell’inverno poco piovoso le riserve idriche effettivamente disponibili sono poche e i tempi ormai non generosi prima che la situazione in corso si trasformi in emergenza. Al vertice parteciperanno rappresentanti dei ministeri di ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sul tavolo delle prime ipotesiil rischio dell’emergenza idrica puntano su interventi a breve scadenza, per poi valutare possibili programmazioni a medio termine. Un primo vertice interministeriale è stato fissato per il prossimo 1, che sarà presieduto dalla premier Giorgia Meloni. Dopo i ripetuti allarmi partiti innanzitutto dalle associazioni di categoria del mondo agricolo, l’obiettivo secondo palazzo Chigi è di «abbattere i tempi per opere che riducano la dispersione idrica e permettano la pulizia dei bacini». Anche perché, spiega in una nota il, a fronte dell’inverno poco piovoso le riserve idriche effettivamente disponibili sono poche e i tempi ormai non generosi prima che la situazione in corso si trasformi in emergenza. Al vertice parteciperanno rappresentanti dei ministeri di ...

