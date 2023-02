Allarme siccità 2023: 3,5 milioni italiani a rischio acqua (Di giovedì 23 febbraio 2023) In inverno c’è poca neve, in estate i laghi sono sempre meno profondi: non è il primo né l’ultimo Allarme siccità del 2023. Secondo l’Associazione Nazionale dei Consorzi di bacino: “Dati alla mano, è lecito ritenere che, per almeno tre milioni e mezzo di italiani, l’acqua dal rubinetto non può più essere data per scontata”, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) In inverno c’è poca neve, in estate i laghi sono sempre meno profondi: non è il primo né l’ultimodel. Secondo l’Associazione Nazionale dei Consorzi di bacino: “Dati alla mano, è lecito ritenere che, per almeno tree mezzo di, l’dal rubinetto non può più essere data per scontata”, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Per almeno tre milioni e mezzo di italiani, l'acqua dal rubinetto non può più essere data per scontata'. L'allarme… - LaStampa : Siccità, è allarme rosso: il Po in secca, i grandi laghi mezzi vuoti. Bonelli: “Meloni ignora la questione, ma si v… - Tg3web : Arriva da Legambiente l'ennesimo allarme sulla siccità in Italia. Sulle Alpi c'è il 53 percento di neve in meno ris… - infoitinterno : Siccità, è allarme in Italia: ecco che cosa ognuno di noi può fare per non avere problemi con l'acqua - infoitinterno : Neve: -53% sulle Alpi, ora l'allarme meteo per la Siccità è ancora più grave -