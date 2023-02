Allarme sedentarietà, 1 italiano su 3 non pratica alcuno sport (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – In Italia il 32,5% della popolazione, circa 20 milioni di persone, è sedentaria. Un cittadino su tre (la percentuale è ancora più alta nelle donne) non pratica alcuna attività fisica e risulta sedentario ben il 27% degli adolescenti fra 3 e 17 anni. “Numeri drammatici che impongono la necessità di promuovere maggiormente lo sport e di conseguenza la salute dell’intera società”. E’ questo l’obiettivo che si pongono la Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi (Foce) e la Federazione italiana pallacanestro (Fip), con l’avvio di una collaborazione strutturata, presentata oggi a Livorno in occasione della partita di basket Italia-Ucraina, valida per le Qualificazioni al Mondiale 2023. “Cancro, malattie ematologiche e cardiovascolari interessano in totale oltre un sesto della popolazione – afferma Francesco Cognetti, presidente ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – In Italia il 32,5% della popolazione, circa 20 milioni di persone, è sedentaria. Un cittadino su tre (la percentuale è ancora più alta nelle donne) nonalcuna attività fisica e risulta sedentario ben il 27% degli adolescenti fra 3 e 17 anni. “Numeri drammatici che impongono la necessità di promuovere maggiormente loe di conseguenza la salute dell’intera società”. E’ questo l’obiettivo che si pongono la Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi (Foce) e la Federazione italiana pallacanestro (Fip), con l’avvio di una collaborazione strutturata, presentata oggi a Livorno in occasione della partita di basket Italia-Ucraina, valida per le Qualificazioni al Mondiale 2023. “Cancro, malattie ematologiche e cardiovascolari interessano in totale oltre un sesto della popolazione – afferma Francesco Cognetti, presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Allarme sedentarietà, 1 italiano su 3 non pratica alcuno sport - bolognabasket : FIP e FOCE lanciano l'allarme sedentarietà - vivereitalia : Allarme sedentarietà, 1 italiano su 3 non pratica alcuno sport - Giornaleditalia : Allarme sedentarietà, 1 italiano su 3 non pratica alcuno sport - ConFOCE : FOCE e @Italbasket lavoreranno insieme per promuovere l’attività fisica nelle scuole e non solo, coinvolgendo anche… -