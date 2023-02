Alimentazione, Schillaci: "No chiaro a cibi sintetici" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Milano, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Nella tre giorni dedicata alla nutrizione sono emerse "criticità, ma anche proposte che hanno portato ad una sintesi di 10 azioni da mettere in campo per rendere la nostra nazione, i cittadini, più consapevoli ed informati, i Servizi di Nutrizione clinica e preventiva maggiormente pronti a dare risposte adeguate superando disomogeneità e diseguaglianze. Tra i 10 punti, un no chiaro ai cibi sintetici". Lo ha sottolineato il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo oggi a conclusione della Conferenza nazionale sulla prevenzione al dicastero. "Possiamo considerare il decalogo sulla nutrizione - ha aggiunto - un risultato importante di un percorso che oggi non termina, ma credo inizi, con un metodo di lavoro che abbiamo improntato all'intersettorialità e alla sinergia". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Milano, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Nella tre giorni dedicata alla nutrizione sono emerse "criticità, ma anche proposte che hanno portato ad una sintesi di 10 azioni da mettere in campo per rendere la nostra nazione, i cittadini, più consapevoli ed informati, i Servizi di Nutrizione clinica e preventiva maggiormente pronti a dare risposte adeguate superando disomogeneità e diseguaglianze. Tra i 10 punti, un noai". Lo ha sottolineato il ministro della Salute Orazio, intervenendo oggi a conclusione della Conferenza nazionale sulla prevenzione al dicastero. "Possiamo considerare il decalogo sulla nutrizione - ha aggiunto - un risultato importante di un percorso che oggi non termina, ma credo inizi, con un metodo di lavoro che abbiamo improntato all'intersettorialità e alla sinergia".

